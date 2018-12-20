Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дмитрий Тарасов: из "Локомотива" не ухожу. По крайней мере я об этом ничего не знаю

20 декабря в Сети появились слухи о том, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в зимнее трансферное окно покинет московский клуб и продолжит карьеру в другой команде российской Премьер-лиги.

Корреспондент "Спорт24" Максим Алланазаров поинтересовался у Тарасова, который вел прямой эфир в инстаграме, о том, будет ли это аренда, на что полузащитник железнодорожников дал следующий ответ:

"Нет, то, что пишут, неправда. Я никуда не ухожу. По крайней мере я об этом ничего не знаю".

Тарасов в этом сезоне РПЛ принял участие лишь в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности порядка 100 минут.
Теги: Локомотив Тарасов
Вчера, 23:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.