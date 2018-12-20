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Артем Дзюба: разговоры о переходе в "Локомотив" велись

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что разговоры о переходе в "Локомотив" прошлым летом были, но дальше этого дело не пошло.

– Вы правда могли прошлым летом уйти в "Локомотив"? Беседовали с Семиным?

– Не то, чтобы мог, но разговоры велись. Сначала общался с Геркусом, а потом с Палычем напрямую. Что там было точно – не знаю. С Палычем поговорил, и мы друг друга поняли. Все конкретно: "Я вам нужен?" – "Да. Мне такой футболист, как Дзюба, нужен". – "Я бы с удовольствием пришел". – "Я тебя услышал, но много подводных течений". На этом разговор закончился.

Не могу сказать что-то плохое про Геркуса, но его не до конца понял. Там все как-то 50 на 50 было. Никаких претензий – но мне показалось, что все как-то обтекаемо, скажем так. Без конкретики. Но речь только о разговоре. Вбросы о том, что я приезжал на базу "Локо" – это ложь.

"СЭ"
Теги: Дзюба Локомотив
Вчера, 23:16
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#1  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Интервью Дзюбы разбиты на минифразы, проще написать полностью, или больше в "шапке" писать не о чем.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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