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Артем Дзюба: я равнодушен к Глушакову, поэтому мне все равно, что там у него происходит

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба отметил, не интересуется темой развода капитана "Спартака" Дениса Глушакова с женой.

– Сейчас в команде непростая ситуация с Глушаковым. Что думаете об этом?

– Не хочу касаться Глушакова. Я равнодушен к нему, поэтому мне все равно, что там у него происходит. Это не мое дело.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Глушаков
Сегодня, 00:26
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