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Алишер Усманов: с "Арсеналом" не теряю связь - теперь помогаю российскому "Арсеналу"

Российский бизнесмен Алишер Усманов рассказал о спортивных проектах, в которых принимает участие после продажи акций лондонского "Арсенала".

"У меня есть несколько хороших результатов в спорте — мы помогаем и баскетбольным командам. Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю. Даже с "Арсеналом" не теряю связь - теперь помогаю российскому "Арсеналу" из Тулы", - цитирует Усманова Forbes.
Сегодня, 02:20
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