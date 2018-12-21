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ЦСКА и "Спартак" проявляют интерес к итальянскому форварду "Саутгемптона"

Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбьядини может продолжить карьеру в России.

27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и "Спартак", они готовы сделать ему предложение. "Саутгемптон" рассчитывает продать игрока, а не отдать его в аренду. Контракт форварда рассчитан до июня 2021 года.

В 12 матчах текущего чемпионата Англии Габбьядини забил один гол.

Calciomercato
Теги: ЦСКА Спартак Габбьядини Саутгемптон
Сегодня, 08:23
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(1)
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
На кой он сдался? Есть Чалов, Эрнандес, Жама.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 08:59)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У нас в чемпионате защитники забивают в разы больше.Я так понял,что этот нападающий типа Заболотного из Зенита.Носится по полю без мяча!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 08:34)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Предновогодняя жирная утка.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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