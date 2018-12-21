Глава "Уфы": у нас отличный менеджмент - в прошлом сезоне мы заняли 6 место за 1 млрд, "Зенит", например, потратил 11

Председатель совета директоров АО "Башинформ" Ростислав Мурзагулов, назначенный председателем попечительского совета "Уфы", оценил работу руководства башкирского клуба."Менеджмент клуба доказал свою высокую эффективность работы, закончив прошлый сезон на шестом месте за 1 млрд, тогда как занявшая пятое место команда ("Зенит") потратила 11 млрд. Поэтому прежний состав руководства продолжает свою работу", – сказал Мурзагулов.После 17 туров текущего чемпионата России "Уфа" занимает в таблице 14-е место, находясь в зоне стыков.