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Хавбек "Астаны" Иван Маевский может перейти в один из клубов РПЛ

Полузащитник "Астаны" Иван Маевский может продолжить карьеру в РПЛ.

По данным Vesti.kz, белорусским футболистом на протяжении нескольких месяцев интересуются клубы из чемпионата России.

Ожидается, что игрок присоединится к одному из клубов РПЛ на правах свободного агента. Контракт футболиста с "Астаной" истекает 31 декабря 2018 года.

Маевский уже выступал в России. В июле 2015 года хавбек подписал трёхлетний контракт с махачкалинским "Анжи", но через полтора года расторг контракт по обоюдному согласию с командой из-за финансовых проблем клуба.
Сегодня, 10:36
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