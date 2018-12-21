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Халк рассказал о конфликте с российскими игроками "Зенита" после своего переезда в Россию

Экс-нападающий "Зенита" Халк, выступающий сейчас за «Шанхай СИПГ», рассказал о сложных отношениях с одноклубниками в Санкт-Петербурге.

"Мы с Витселем хотели помочь команде и не ставили себя выше других. Мы относились ко всем с уважением, пытались сделать хорошую атмосферу. Однако русские игроки внезапно стали завидовать нам. Я пытался исправить ситуацию, но это было сложно. Они не отмечали мои голы и игнорировали меня на тренировках.

Через три месяца я сказал президенту клуба, что хочу уйти. Он ответил, что я с ума сошел, ведь даже президент России Путин как-то говорил, как важно, что в их страну приехали игроки вроде меня и Витселя.

Во время паузы в чемпионате клуб избавился от игроков, которые портили атмосферу. В итоге ситуация стала гораздо лучше", — цитирует Халка Esporte Interativo.
Сегодня, 10:53
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 11:23)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Денисов и Кержаков


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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