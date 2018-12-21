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Российские клубы проявляют интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу

Российские клубы интересуются защитником "Браги" Пабло Сантосом.

Названия команд не уточняются. Также в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы "Хоффенхайм" и "Сент-Этьен". В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 14 официальных матчах за "Брагу" и забил 3 гола. Контракт с португальским клубом действует до лета 2023 года.

Globo Esporte
Теги: Брага
Сегодня, 11:34
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