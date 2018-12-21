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Александр Егоров: Карасева критикуют, потому что он постоянно судит топовые матчи

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес Сергея Карасева.

"Почему именно Сергея Карасева в последнее время больше всего критикуют? Просто Сергей судит в основном топовые матчи, где очень много внимания и резонанса. Я сам проходил через это.

Не хочу умалять заслуг других команд, но цена ошибки, любого эпизода в дерби "Спартак" – ЦСКА или в матчах "Спартак" – "Зенит" и ЦСКА – "Зенит" гораздо выше", – сказал Егоров.

РФС
Теги: Егоров Карасев
Сегодня, 12:20
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