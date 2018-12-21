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Валерий Газзаев - о "Спартаке": журналисты готовы залезть к игрокам под одеяло, это неправильно

Известный российский тренер, а ныне заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал проблемы "Спартака".

"Самая обсуждаемая команда в последнее время – "Спартак". Иметь в наличии хороших футболистов – еще не значит, что из них удастся создать сплоченный коллектив. Над его созданием тренеру надо работать и работать. На эту тему очень правильно в интервью вашей газете высказался Олег Иванович Романцев, когда рассуждал о нынешних проблемах "Спартака". Они действительно во многом кроются в области психологии.

К сожалению, негативно влияют на многие проблемы и журналисты, которые очень много внимания уделяют личной жизни футболистов, залезают к ним под одеяло. Это неправильно. На мой взгляд, позиция клуба должна быть такова: если игрок по своему уровню не соответствует команде, от него надо избавляться. Однако нужно руководствоваться чисто спортивными аспектами и ни в коем случае не примешивать личную жизнь с игрой в футбол", - цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Спартак
Сегодня, 13:40
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(2)
#4  sheluch  Кёниград (Сегодня, 15:07)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
Цитата: Blessing
Да ладно, кому они нужны.

ну вот тебе например, зашел же сюда

Тихо ты, а то спугнешь самого верного поклонника Спартака.
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 14:54)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Blessing
Да ладно, кому они нужны.

ну вот тебе например, зашел же сюда


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:22)
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
Да ладно, кому они нужны.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Александр Тула  Тула (Сегодня, 13:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Так футболисты, зачастую, сами СМИ показывают, что у них "под одеялом".
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
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