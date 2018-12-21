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Сборная Дедов Морозов сыграет благотворительном матч на стадионе "Металлург" в Самаре

В Самаре 22 декабря на стадионе "Металлург" пройдет благотворительный матч, в котором сыграют сборная Дедов Морозов и дети из местных интернатов.

За сборную Дедов Морозов сыграют ветераны клуба Равиль Аряпов, Виктор Гаус, Антон Бобер, Вячеслав Попов, Сергей Виноградов, а также действующие игроки «Крыльев». Также костюмы зимних волшебников примерят известные самарские КВН-щики Дмитрий Колчин и Александр Волохов.

За сборную детей сыграют воспитанники школы-интерната "Преодоление", а также команда "Крылья Мечты", в которой тренируются ребята с проблемами здоровья.

Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:52
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