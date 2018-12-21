Сборная Дедов Морозов сыграет благотворительном матч на стадионе "Металлург" в Самаре

Приглашаем 22 декабря в 11:00 всех болельщиков на стадион "Металлург", где пройдёт уникальный матч сборной Дедов Морозов с детьми из самарских интернатов.



В программе конкурсы от @kpsamara и много интересного.



Вход свободный!https://t.co/pQNoEfPCYF pic.twitter.com/4QpphJCRsM — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) December 21, 2018

В Самаре 22 декабря на стадионе "Металлург" пройдет благотворительный матч, в котором сыграют сборная Дедов Морозов и дети из местных интернатов.За сборную Дедов Морозов сыграют ветераны клуба Равиль Аряпов, Виктор Гаус, Антон Бобер, Вячеслав Попов, Сергей Виноградов, а также действующие игроки «Крыльев». Также костюмы зимних волшебников примерят известные самарские КВН-щики Дмитрий Колчин и Александр Волохов.За сборную детей сыграют воспитанники школы-интерната "Преодоление", а также команда "Крылья Мечты", в которой тренируются ребята с проблемами здоровья.