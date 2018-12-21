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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артём Дзюба рассказал столько, что хватит на целую книгу. Самое интересное из его последних интервью
Главный российский нападающий этого года уже начал подводить итоги: он дал два больших интервью - "Спорт-Экспрессу" и "Чемпионату", - в которых рассказал об отношениях с Манчини и Эмери, а также о "Зените", конфликте с Малафеевым и сборной России.
Фото: nsn.fm
"Не могу сказать, что Манчини – тренер"
Именно из-за итальянского специалиста, занимавшегося в "Зените" непонятно чем в прошлом году, Артём был вынужден ехать в "Арсенал" и через Тулу добиваться права выступать за сборную России на грядущем чемпионате мира. Дзюба рассказал, что Манчини ставил под сомнение его способности бороться наверху и даже пробовал отобрать у него мяч.
- Когда Манчини однажды на тренировке заявил, что плохо борюсь вверху и ставлю корпус, я засмеялся в ответ. Говорю – если что-то и умею в футболе, так только это. Остальное – не факт, но уж в этом уверен. А итальянец мне – "даже я у тебя отберу мяч! Манчини попробовал, улетел метров на 10, и сказал: "Ладно, я – нет, но другие смогут".
А также про другие методы нынешнего главного тренера сборной Италии. По словам Дзюбы, еще с понедельника Манчини знал, кто будет играть в следующем туре. Игроки, которые не считались основными, должны были по 40-50 минут бить в пустые ворота. Несмотря на просьбы футболистов, вратаря не ставили.
- Если Эмери тренеришка, то кто Манчини? Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.
По словам Артёма, итальянец не пускал его тренироваться с командой не только из-за игровых претензий: он считал, что Дзюба расслабляет Кокорина. После этого нападающий мог уехать в "Краснодар" или "Локомотив", но не сложилось, и Артём поехал в Тулу.
"Малафееву я даже руку не пожал. Он тянул, но я увернулся"
С Малафеевым у Дзюбы случился конфликт из-за того, что "Зенит", когда Артёму не давали играть, не хотел никуда отпускать футболиста. Он хотел попасть в сборную и сыграть за неё на чемпионате мира, а для этого надо было играть – хоть где-нибудь. Возникла возможность с "Арсеналом", но какое-то время Артёма не отпускали:
- Малафееву открытым текстом сказал: "Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь". Он мне: "Мы не можем тебя отпустить". Я не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: "Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь?"
Артём поблагодарил Гурама Аджоева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Миодрага Божовича, пояснив, что без их помощи он так и остался бы в "Зените-2". Про Малафеева лишь добавил, что тот не раз пытался его спровоцировать и "омерзительно" разговаривал.
Насчёт тех денег, которые были заплачены «Зениту», чтобы Дзюба мог сыграть против них в составе "Арсенала", Артем признался – заплатил тульский клуб. То есть вся Тульская область.
— Я знал, как меня встретят в "Зените". Когда узнал, что новым тренером станет Сергей Богданович и вернутся ребята, которых незаслуженно убрали из команды, примерно представлял всё. Хорошие люди ими же и остались. Нехорошие и непорядочные остались нехорошими и непорядочными. Просто сейчас они стали по-другому себя вести, но уважения к ним не осталось.
"Шум вокруг Кокорина и Мамаева – это позор"
По словам Артема, он молчал об этой ситуации для того, чтобы эмоциями не сделать ситуацию ещё хуже. Он признал, что его друг поступил неправильно, что он должен был понести наказание, но добавил: Кокорин, скорее всего, уже сделал выводы и усвоил произошедшее.
Больше всего, рассказал Дзюба, его раздражает шум, который поднялся вокруг этой истории:
- Меня бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум. Раздражает, что появилось столько хейтеров! А также показушников. Множество людей пытаются на данной теме пропиариться, хайпануть. Все эти программы на телевидении… Для меня это настоящий позор!
"Кокорин сказал: "Похоже, жопа какая-то"
Летом прошлого года в социальных сетях появились знаменитые «усы» в изображении Кокорина и Дзюбы. Тогда многие решили, что это стёб Черчесова, которому не пригодились ни Кокорин, ни Дзюба.
Артем объяснил – это была всего лишь шутка, а Кокорин зачем-то выложил:
– Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: "Да ладно, это же шутка, все посмеются". Через два часа говорит: "Похоже, жопа какая-то". Я ему: "Это сразу было понятно, что жопа!"
"Эмери в очередной раз показал, что он лицемерный человек"
Артем видел отрывки из недавно вышедшей биографии Эмери, в которой специалист писал, что нападающий настраивал против него других игроков и прессу. Дзюба признал, что испанец хороший тренер, но пояснил, что с человеческими качествами это не связано.
Конкретных примеров футболист практически не приводил. Обещал сделать это после карьеры. Лишь рассказал, что Эмери пару раз перед ним извинялся за свои поступки, и поделился одним характерным моментом:
- Чтобы охарактеризовать Эмери, достаточно короткого примера. Он вызывал игроков по одному и говорил: "Ты самый лучший, самый достойный, а остальные – не очень". Потом вызывал другого, произносил ему те же слова. Только он не учёл, что русские ребята общаются между собой по этому поводу. Менталитет у нас такой. Может, европейцы другие. Скажешь им что-то, держат в себе. А русские – не такие. Они выходят и говорят: "О, прикиньте, я лучший игрок в команде, а вы – не очень". А его спрашивают: "Как так? Это же я лучший!" Вот все мы и поняли, что Эмери – лицемер.
«Черчесов изменился в лучшую сторону»
Главного тренера нашей сборной Артём рассказал, что он сильно изменился по сравнению с их первой встречей ещё в «Спартаке». Теперь, по словам Дзюбы, Черчесов не перегибает палку и относится к каждому футболисту индивидуально:
- Черчесов очень помудрел, появились спокойствие и уверенность. К каждому игроку – индивидуальный подход, палку не перегибает. Были моменты, когда казалось, что Саламыч сейчас нам устроит – как сделал бы раньше, – а тренер наоборот вел себя по-отцовски.
«Давали контракт на восемь миллионов долларов»
Дзюбе предлагали ехать в Китай на бешеный контракт, но футболист отказался: не хотел ехать в другой чемпионат из-за одних денег:
- Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов. Но я готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.
Также Дзюба рассказал, что у него был шанс поехать в Англию играть за "Вест Хэм", и он даже был согласен, но дальше разговоров дело не пошло:
– Я давал авторизацию на "Эвертон", "Вест Хэм" и «Ньюкасл». Про "Кардифф" я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо. "Вест Хэм" очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.
Но когда наступил день "Х", люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли.
В материале использованы цитаты из интервью «Спорт-Экспресса» и «Чемпионата».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: nsn.fm
"Не могу сказать, что Манчини – тренер"
Именно из-за итальянского специалиста, занимавшегося в "Зените" непонятно чем в прошлом году, Артём был вынужден ехать в "Арсенал" и через Тулу добиваться права выступать за сборную России на грядущем чемпионате мира. Дзюба рассказал, что Манчини ставил под сомнение его способности бороться наверху и даже пробовал отобрать у него мяч.
- Когда Манчини однажды на тренировке заявил, что плохо борюсь вверху и ставлю корпус, я засмеялся в ответ. Говорю – если что-то и умею в футболе, так только это. Остальное – не факт, но уж в этом уверен. А итальянец мне – "даже я у тебя отберу мяч! Манчини попробовал, улетел метров на 10, и сказал: "Ладно, я – нет, но другие смогут".
А также про другие методы нынешнего главного тренера сборной Италии. По словам Дзюбы, еще с понедельника Манчини знал, кто будет играть в следующем туре. Игроки, которые не считались основными, должны были по 40-50 минут бить в пустые ворота. Несмотря на просьбы футболистов, вратаря не ставили.
- Если Эмери тренеришка, то кто Манчини? Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.
По словам Артёма, итальянец не пускал его тренироваться с командой не только из-за игровых претензий: он считал, что Дзюба расслабляет Кокорина. После этого нападающий мог уехать в "Краснодар" или "Локомотив", но не сложилось, и Артём поехал в Тулу.
"Малафееву я даже руку не пожал. Он тянул, но я увернулся"
С Малафеевым у Дзюбы случился конфликт из-за того, что "Зенит", когда Артёму не давали играть, не хотел никуда отпускать футболиста. Он хотел попасть в сборную и сыграть за неё на чемпионате мира, а для этого надо было играть – хоть где-нибудь. Возникла возможность с "Арсеналом", но какое-то время Артёма не отпускали:
- Малафееву открытым текстом сказал: "Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь". Он мне: "Мы не можем тебя отпустить". Я не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: "Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь?"
Артём поблагодарил Гурама Аджоева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и Миодрага Божовича, пояснив, что без их помощи он так и остался бы в "Зените-2". Про Малафеева лишь добавил, что тот не раз пытался его спровоцировать и "омерзительно" разговаривал.
Насчёт тех денег, которые были заплачены «Зениту», чтобы Дзюба мог сыграть против них в составе "Арсенала", Артем признался – заплатил тульский клуб. То есть вся Тульская область.
— Я знал, как меня встретят в "Зените". Когда узнал, что новым тренером станет Сергей Богданович и вернутся ребята, которых незаслуженно убрали из команды, примерно представлял всё. Хорошие люди ими же и остались. Нехорошие и непорядочные остались нехорошими и непорядочными. Просто сейчас они стали по-другому себя вести, но уважения к ним не осталось.
"Шум вокруг Кокорина и Мамаева – это позор"
По словам Артема, он молчал об этой ситуации для того, чтобы эмоциями не сделать ситуацию ещё хуже. Он признал, что его друг поступил неправильно, что он должен был понести наказание, но добавил: Кокорин, скорее всего, уже сделал выводы и усвоил произошедшее.
Больше всего, рассказал Дзюба, его раздражает шум, который поднялся вокруг этой истории:
- Меня бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум. Раздражает, что появилось столько хейтеров! А также показушников. Множество людей пытаются на данной теме пропиариться, хайпануть. Все эти программы на телевидении… Для меня это настоящий позор!
"Кокорин сказал: "Похоже, жопа какая-то"
Летом прошлого года в социальных сетях появились знаменитые «усы» в изображении Кокорина и Дзюбы. Тогда многие решили, что это стёб Черчесова, которому не пригодились ни Кокорин, ни Дзюба.
Месседж Кокорина и Дзюбы. Что это значит? pic.twitter.com/s2bWxwAKMC— sergejs (@revenkos) June 25, 2017
Артем объяснил – это была всего лишь шутка, а Кокорин зачем-то выложил:
– Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: "Да ладно, это же шутка, все посмеются". Через два часа говорит: "Похоже, жопа какая-то". Я ему: "Это сразу было понятно, что жопа!"
"Эмери в очередной раз показал, что он лицемерный человек"
Артем видел отрывки из недавно вышедшей биографии Эмери, в которой специалист писал, что нападающий настраивал против него других игроков и прессу. Дзюба признал, что испанец хороший тренер, но пояснил, что с человеческими качествами это не связано.
Конкретных примеров футболист практически не приводил. Обещал сделать это после карьеры. Лишь рассказал, что Эмери пару раз перед ним извинялся за свои поступки, и поделился одним характерным моментом:
- Чтобы охарактеризовать Эмери, достаточно короткого примера. Он вызывал игроков по одному и говорил: "Ты самый лучший, самый достойный, а остальные – не очень". Потом вызывал другого, произносил ему те же слова. Только он не учёл, что русские ребята общаются между собой по этому поводу. Менталитет у нас такой. Может, европейцы другие. Скажешь им что-то, держат в себе. А русские – не такие. Они выходят и говорят: "О, прикиньте, я лучший игрок в команде, а вы – не очень". А его спрашивают: "Как так? Это же я лучший!" Вот все мы и поняли, что Эмери – лицемер.
«Черчесов изменился в лучшую сторону»
Главного тренера нашей сборной Артём рассказал, что он сильно изменился по сравнению с их первой встречей ещё в «Спартаке». Теперь, по словам Дзюбы, Черчесов не перегибает палку и относится к каждому футболисту индивидуально:
- Черчесов очень помудрел, появились спокойствие и уверенность. К каждому игроку – индивидуальный подход, палку не перегибает. Были моменты, когда казалось, что Саламыч сейчас нам устроит – как сделал бы раньше, – а тренер наоборот вел себя по-отцовски.
«Давали контракт на восемь миллионов долларов»
Дзюбе предлагали ехать в Китай на бешеный контракт, но футболист отказался: не хотел ехать в другой чемпионат из-за одних денег:
- Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов. Но я готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.
Также Дзюба рассказал, что у него был шанс поехать в Англию играть за "Вест Хэм", и он даже был согласен, но дальше разговоров дело не пошло:
– Я давал авторизацию на "Эвертон", "Вест Хэм" и «Ньюкасл». Про "Кардифф" я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо. "Вест Хэм" очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.
Но когда наступил день "Х", люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли.
В материале использованы цитаты из интервью «Спорт-Экспресса» и «Чемпионата».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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