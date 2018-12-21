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Источник: Дмитрий Скопинцев еще летом продлил контракт с "Ростовом" до 2023 года

По информации Sport24, "Ростов" летом подписал новый долгосрочный контракт с защитником Дмитрием Скопинцевым.

Соглашение рассчитано до 2023 года. 21-летний Скопинцев выступает за "Ростов" с 2016 года.
Теги: Ростов Скопинцев
Сегодня, 15:44
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