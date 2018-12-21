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Денис Глушаков: все эти аудиозаписи - просто монтаж

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал свой скандальный телефонный разговор со своей женой.

"Разговор вышел некрасивым. Конечно, мне стыдно в свой 31 год. Однако много фраз вырвано из контекста. В какие-то моменты диалога я обращался на "Вы". Может, это был диалог с кем-то другим. Эти аудиозаписи смонтировали и слепили все вместе", — сказал Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Теги: Глушаков
Сегодня, 15:49
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#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:39)
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Болеет за:
«Спартак»
выковыряли из носа и размазали по бумажкам! вот как надо говорить! учись у отца нации хыххыхых


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:57)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это называется - не общайся с бывшими. Никогда. Уходя уходи.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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