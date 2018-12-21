Андрей Ещенко приступил к работе с мячом после травмы

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выложил видео, на котором он чеканит мячом в тренажерном зале."Конечно, это не мое, но приятно чувствовать мяч", - сказал защитник.Ещенко не выходит на поле с 2 декабря, в тот день, играя против венского "Рапида", он порвал переднюю крестообразную связку.