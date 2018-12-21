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Андрей Ещенко приступил к работе с мячом после травмы

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко выложил видео, на котором он чеканит мячом в тренажерном зале.

"Конечно, это не мое, но приятно чувствовать мяч", - сказал защитник.

Ещенко не выходит на поле с 2 декабря, в тот день, играя против венского "Рапида", он порвал переднюю крестообразную связку.

Теги: Ещенко
Сегодня, 16:26
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#1  molot327  Москва (Сегодня, 16:38)
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Болеет за:
ЦСКА
Андрея Ещенко приступил ...
О чем русский языка и сказал...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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