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Денис Глушаков: я не шикую и не покупаю "Ламборгини". Думаю о будущем своих детей

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" прокомментировал ситуацию с нападками со стороны супруги Дарьи, которая обвиняет его в измене и требует алименты.

"Я не шикую, не покупаю "Ламборгини" какие-то и не устраиваю гулянки. Всегда думаю о будущем своих детей. Как они будут учиться и жить. Буду делать все для своих детей. Не позволю людям отнять это счастье у меня. Хочу, чтобы они росли счастливыми", – сказал Глушаков в эфире передачи Малахова.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 16:42
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#3  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 17:11)
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... и зашел к малахаву в свет твитырасты не одобрят
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#2  andrej95602   (Сегодня, 16:49)
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Болеет за:
«Сатурн»
На задрипаном Бентли ездит бедолага и номер 008 случайно дали.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 16:46)
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну двояко звучит
если б думал - то в бане бы не тусил хз с кем
да и что не шикует....я хз, много ли людей со счетов жены аж 300 лямов выводят


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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