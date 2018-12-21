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Фанат, выбежавший на поле к Глушакову, ответил на обвинения футболиста: это бред какой-то

Мирослав Голунов, болельщик, который выбежал на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (0:2) и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, ответил на заявление полузащитника.

Сегодня в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" Глушаков сказал, что Голунов пришел на стадион только за десять минут до инцидента и не ради просмотра игры, а только чтобы совершить акцию в отношении капитана москвичей.

– Это какой-то бред уже. Шел на трибуны именно смотреть футбол. Думаю, это кто-то придумал, – сказал Голунов.

– Глушаков говорит, что вы оказались на стадионе за десять минут до того, как выбежать на газон, то есть, приблизительно к 60-й минуте встречи. Это так?

– Нет, я задержался только минут на десять, опоздал к стартовому свистку. Реально пришел наблюдать за игрой, потом, к 70-й минуте, у меня накипело, и я решился на поступок, который совершил.

"СЭ"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:34
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(7)
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:23)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
А ведь до того как этот дегенерат выбежал на поле "Спартак" выигрывал. Так.что там могло накипеть? Мне кажется Денис прав-этот урод выполнял чей-то заказ и футбол ему по барабану.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:15)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Denx
Сибирячок,
Че бы ты там переломал сосунок сектант херов иди очко своему глушаку лизни

Да я б и тебе переломал, если б ты не прятался за девушкой Клавой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Denx   (Сегодня, 18:12)
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  •  (5)

Сибирячок,
Че бы ты там переломал сосунок сектант херов иди очко своему глушаку лизни
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:40)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
потом, к 70-й минуте, у меня накипело, и я решился на поступок, который совершил.


И чего там у тебя накипело при счёте 1-0 в пользу Спартака? А после твоего рывка Спартак проиграл. Тогда ничего не кипело, гном? Сцука, будь я на поле, переломал бы тебе бегалки..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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