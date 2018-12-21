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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Фанат, выбежавший на поле к Глушакову, ответил на обвинения футболиста: это бред какой-то
Мирослав Голунов, болельщик, который выбежал на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (0:2) и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, ответил на заявление полузащитника.
Сегодня в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" Глушаков сказал, что Голунов пришел на стадион только за десять минут до инцидента и не ради просмотра игры, а только чтобы совершить акцию в отношении капитана москвичей.
– Это какой-то бред уже. Шел на трибуны именно смотреть футбол. Думаю, это кто-то придумал, – сказал Голунов.
– Глушаков говорит, что вы оказались на стадионе за десять минут до того, как выбежать на газон, то есть, приблизительно к 60-й минуте встречи. Это так?
– Нет, я задержался только минут на десять, опоздал к стартовому свистку. Реально пришел наблюдать за игрой, потом, к 70-й минуте, у меня накипело, и я решился на поступок, который совершил.
"СЭ"
Сегодня в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" Глушаков сказал, что Голунов пришел на стадион только за десять минут до инцидента и не ради просмотра игры, а только чтобы совершить акцию в отношении капитана москвичей.
– Это какой-то бред уже. Шел на трибуны именно смотреть футбол. Думаю, это кто-то придумал, – сказал Голунов.
– Глушаков говорит, что вы оказались на стадионе за десять минут до того, как выбежать на газон, то есть, приблизительно к 60-й минуте встречи. Это так?
– Нет, я задержался только минут на десять, опоздал к стартовому свистку. Реально пришел наблюдать за игрой, потом, к 70-й минуте, у меня накипело, и я решился на поступок, который совершил.
"СЭ"
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