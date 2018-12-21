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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из команды сразу нескольких игроков.
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые готовы расстаться с четырьмя футболистами. Ими стали защитник Сальваторе Боккетти, полузащитники Александр Самедов, Ивелин Попов и Джано Ананидзе.
"Спартак" приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад - играть своими игроками, которые как можно моложе. Логика в этом есть. Ни Боккетти, ни другие возрастные игроки не дают скорости, а сейчас без нее никуда. Физиология берет верх и игроки, которым уже под тридцать подсаживаются к концу матча и пропускают абсолютно нелепые мячи от более быстрых молодых ребят соперников.
Джано не такой великовозрастный. Но у него не заладилось. Нужно было оставить его в «Ростове», тогда бы его карьера развивалась бы лучше. Боккетти отыграл прекрасную карьеру. Логично, что он должен ее завершить. Самедов тоже много и полезно отыграл. Но уже пришло время для ухода. Трансфер Попова я вообще не понимал. Забивали линию одноплановыми игроками. Он должен был покинуть команду в начале этого сезона. Наверное, это относится и к Комбарову с Глушаковым.
Если "Спартак" взял вектор на омоложение, то это правильно. Делать это надо не летом, а сейчас.
Трансфер Айртона? У "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды. На мой взгляд это очередная глупость. Слухи о переходе Габбьядини - это все прокладки агентов, которые хотят кого-то продать. Я к этому серьезно не отношусь.
Что касается чемпионства - надеяться, конечно, еще можно. Но это будет лучше, чем любой фантастический роман. Думаю, шансы предпочтительнее у "Краснодара" и "Зенита", но питерцам, наверное, тоже надо с кем-то расстаться", - цитирует Червиченко "Спорт24".
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые готовы расстаться с четырьмя футболистами. Ими стали защитник Сальваторе Боккетти, полузащитники Александр Самедов, Ивелин Попов и Джано Ананидзе.
"Спартак" приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад - играть своими игроками, которые как можно моложе. Логика в этом есть. Ни Боккетти, ни другие возрастные игроки не дают скорости, а сейчас без нее никуда. Физиология берет верх и игроки, которым уже под тридцать подсаживаются к концу матча и пропускают абсолютно нелепые мячи от более быстрых молодых ребят соперников.
Джано не такой великовозрастный. Но у него не заладилось. Нужно было оставить его в «Ростове», тогда бы его карьера развивалась бы лучше. Боккетти отыграл прекрасную карьеру. Логично, что он должен ее завершить. Самедов тоже много и полезно отыграл. Но уже пришло время для ухода. Трансфер Попова я вообще не понимал. Забивали линию одноплановыми игроками. Он должен был покинуть команду в начале этого сезона. Наверное, это относится и к Комбарову с Глушаковым.
Если "Спартак" взял вектор на омоложение, то это правильно. Делать это надо не летом, а сейчас.
Трансфер Айртона? У "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды. На мой взгляд это очередная глупость. Слухи о переходе Габбьядини - это все прокладки агентов, которые хотят кого-то продать. Я к этому серьезно не отношусь.
Что касается чемпионства - надеяться, конечно, еще можно. Но это будет лучше, чем любой фантастический роман. Думаю, шансы предпочтительнее у "Краснодара" и "Зенита", но питерцам, наверное, тоже надо с кем-то расстаться", - цитирует Червиченко "Спорт24".
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