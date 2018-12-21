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Андрей Червиченко: у "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из команды сразу нескольких игроков.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые готовы расстаться с четырьмя футболистами. Ими стали защитник Сальваторе Боккетти, полузащитники Александр Самедов, Ивелин Попов и Джано Ананидзе.

"Спартак" приходит к тому, что мы пытались сделать 15 лет назад - играть своими игроками, которые как можно моложе. Логика в этом есть. Ни Боккетти, ни другие возрастные игроки не дают скорости, а сейчас без нее никуда. Физиология берет верх и игроки, которым уже под тридцать подсаживаются к концу матча и пропускают абсолютно нелепые мячи от более быстрых молодых ребят соперников.

Джано не такой великовозрастный. Но у него не заладилось. Нужно было оставить его в «Ростове», тогда бы его карьера развивалась бы лучше. Боккетти отыграл прекрасную карьеру. Логично, что он должен ее завершить. Самедов тоже много и полезно отыграл. Но уже пришло время для ухода. Трансфер Попова я вообще не понимал. Забивали линию одноплановыми игроками. Он должен был покинуть команду в начале этого сезона. Наверное, это относится и к Комбарову с Глушаковым.

Если "Спартак" взял вектор на омоложение, то это правильно. Делать это надо не летом, а сейчас.

Трансфер Айртона? У "Спартака" очень много непонятных трансферов, которые обогащают всех, кроме команды. На мой взгляд это очередная глупость. Слухи о переходе Габбьядини - это все прокладки агентов, которые хотят кого-то продать. Я к этому серьезно не отношусь.

Что касается чемпионства - надеяться, конечно, еще можно. Но это будет лучше, чем любой фантастический роман. Думаю, шансы предпочтительнее у "Краснодара" и "Зенита", но питерцам, наверное, тоже надо с кем-то расстаться", - цитирует Червиченко "Спорт24".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 19:02
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 19:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Михалыч 70
Ты, жиробасина, по ходу и сколотил как раз своё состояние на непонятных трансферах. Урод.

Всем давно известно, что Андрей Владимирович сколотил своё состояние, когда уладил дела Романцева, с наехавшими на него бандитами, в 97 году. В знак благодарности за спасение своей жопы, он подарил ему спартак, который тогда еще как-то котировался(даже такое было).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, я помню эти твои трансферы из Африки. Жаль, что ты этого не помнишь, Андрей Владимирович.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Михалыч 70  г. Москва (Сегодня, 19:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Колобок, уж кому-кому но только не тебе говорить про непонятные трансферы и обогащения. Ты, жиробасина, по ходу и сколотил как раз своё состояние на непонятных трансферах. Урод.
Регистрация: 24.09.2008 [жалоба]
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