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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" за 60 млн рублей вернет Гулиева из "Ростова"
"Спартак" решил вопрос с возвращением своего воспитанника Аяза Гулиева из "Ростова".
Для этого красно-былые активируют опцию обратного выкупа. Трансфер обойдётся красно-белым в 60 млн рублей. "Ростов" летом заплатил за переход 22-летнего хавбека ровно в два раза меньше - 30 млн, сообщает sport_inside.
Для этого красно-былые активируют опцию обратного выкупа. Трансфер обойдётся красно-белым в 60 млн рублей. "Ростов" летом заплатил за переход 22-летнего хавбека ровно в два раза меньше - 30 млн, сообщает sport_inside.
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