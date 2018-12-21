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"Спартак" за 60 млн рублей вернет Гулиева из "Ростова"

"Спартак" решил вопрос с возвращением своего воспитанника Аяза Гулиева из "Ростова".

Для этого красно-былые активируют опцию обратного выкупа. Трансфер обойдётся красно-белым в 60 млн рублей. "Ростов" летом заплатил за переход 22-летнего хавбека ровно в два раза меньше - 30 млн, сообщает sport_inside.
Теги: Гулиев Ростов Спартак
Сегодня, 21:00
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(2)
#6  GS  Москва (Сегодня, 21:11)
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online

Хорошая новость.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  coban  сегодня (Сегодня, 21:07)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
чувствую бомбанёт у ростовского глорья))

Ща понесётся..скупка краденного))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 21:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Без особого смысла. Как Паша Могилевец, то в "Зенит", то в аренду.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 21:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
чувствую бомбанёт у ростовского глорья))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Гулиев был очень хорош в заключительных матчах этого года. Ростов потеряет крайне полезного и работоспособного игрока.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  coban  сегодня (Сегодня, 21:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А это сколько в долларах будет?
Что ещё за рубли?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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