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Адвокат жены Глушакова: получили доказательства, что Денис вывел 300 млн рублей с общего счета

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова в бракоразводном процессе, сообщил, что получил документальное доказательство того, что футболист снял с общего счета крупную сумму денег.

"Вчера получили документы из банка с доказательством, что Глушаков вывел более 300 млн рублей с общего счета", - цитирует Жорина "Спорт24".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 21:34
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#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:58)
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Жорин проныра, где жирно там Жорин, жируют же п адлы на чужих бабках, пусть Глушак каков бы ни был, но именно он их заработал! Отпилят хороший кусок у него.. А жёны футболёров это своеобразная каста, не работают, но живут ого-го.. Вот только Шавка свою Юлю "обидел", хорошо хоть Гордон "подобрал" smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  Киклоп  Россия (Сегодня, 21:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Без этой суммы Кононова было подписать нереально!)))
Добашлял профессионалу Измайлову!

Цитата: KOZbIPb
А сколько из 300 жена Глушакова заработала?

Ровно половину. От любой суммы. Вообще от всего нажитого. Сразу после обоюдных подписей в книге регистрации актов гражданского состояния..)))


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 21:41)
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Болеет за:
«Зенит»
А сколько из 300 жена Глушакова заработала?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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