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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Адвокат жены Глушакова: получили доказательства, что Денис вывел 300 млн рублей с общего счета
Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова в бракоразводном процессе, сообщил, что получил документальное доказательство того, что футболист снял с общего счета крупную сумму денег.
"Вчера получили документы из банка с доказательством, что Глушаков вывел более 300 млн рублей с общего счета", - цитирует Жорина "Спорт24".
"Вчера получили документы из банка с доказательством, что Глушаков вывел более 300 млн рублей с общего счета", - цитирует Жорина "Спорт24".
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