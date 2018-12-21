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Сергей Прядкин: Дюков разбирается не только в футболе, но и в коммерции

Председатель совета директоров Санкт-Петербургского "Зенита" Александр Дюков является человеком, который разбирается не только в футболе, но и в экономике, финансах и коммерции, заявил Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, комментируя информацию о том, что Дюков может возглавить Российский футбольный союз (РФС).

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РИА Новости", что Дюков, как ожидается, возглавит РФС вместо Виталия Мутко. В среду было объявлено, что Мутко покинул пост главы РФС, исполняющим обязанности президента организации был назначен Прядкин.

"Сейчас многие СМИ называют одним из кандидатов на пост президента РФС Александра Валерьевича Дюкова. Могу сказать, что он не только в футболе разбирается, но и в экономике, в финансах, в коммерции. И это неудивительно, ведь у него большой опыт руководства крупной корпорацией", - сказал Прядкин.

Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года. Последняя дата подачи документов от всех желающих участвовать в выборах главы организации - 13 января.

"Наверное, соглашусь с вами в том, что он (будущий глава РФС) будет из футбольного сообщества, из футбольной семьи. Потому что… Понимаете, если это будет человек со стороны, то ему нужно будет совсем другой ресурс включать. На этой должности тебя должны знать", - добавил собеседник агентства.
Теги: Прядкин Дюков
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