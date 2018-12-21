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Сергей Прядкин: уйти из РПЛ могу только по решению руководителей клубов

Исполняющий обязанности главы РФС и президент РПЛ Сергей Прядкин подчеркнул: решение по главе организации принимают руководители клубов, а не РФС.

Ранее появилась информация, что генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус до конца текущего года может покинуть свой пост и войти в команду Александра Дюкова, который, как ожидается, возглавит РФС. Кроме того, возможен вариант, при котором Геркус станет главой премьер-лиги.

"Вне зависимости от того, кто возглавит РФС, этому человеку нужно будет выстраивать отношения со всеми четырьмя российскими футбольными лигами. Ведь все они - юридические лица. Мои избиратели – это руководители клубов премьер-лиги. Вот как они решат, так и будет. Вот решат они, что Сергей Геннадьевич (Прядкин) не годится или не справляется, и Сергей Геннадьевич пойдет на отдых или будет искать другое место работы. Так что это не РФС решает, кто управляет лигой, - цитирует Прядкина "РИА Новости".

По ощущениям, никаких трений (с РФС) возникнуть не должно, так как мы делаем одно общее дело.
Теги: Прядкин РПЛ
Сегодня, 22:38
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