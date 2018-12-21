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Уфа Анжи
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Адвокат Мамаева: фактически следствие завершено, но юридически – нет
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, после того как следствие изменило на более тяжкую статью, вменяемую его клиенту, а также Александру и Кириллу Кокориным и Александру Протасовицкому, выразил мнение, что юридически следствие по делу ещё не завершено.
"Фактически следствие по делу завершено, но юридически пока нет. Предполагаю, что на следующей неделе потерпевшим объявят об окончании следствия. Можно рассчитывать, что уже в январе прокурор будет решать, направлять дело в суд или возвращать следствию.
К сожалению, у нас в стране отсутствует процессуальная независимость следствия как независимого органа, а суд избегает пользоваться своими функциями судебного контроля. Фактически суд идёт на поводу органов следствия, не желая вникать в обстоятельства, связанные с нарушениями в данном расследовании. Даже прокуратура их установила, а суд не обращает внимания. Это не только в этом деле – последние годы это уже сложившаяся негласная традиция, когда одна организация негласно поддерживает другую, хотя должно быть разделение. Следствие обманывает и суд, и других участников процесса.
У нас не осталось следователей, которые способны на принятие самостоятельных процессуальных решений, ничего не боясь. Таких следователей нет, я их не вижу. Если бы над этим делом работал самостоятельный и независимый следователь, который бы смотрел только на требования закона, то и квалификация была бы другой, и направление расследования тоже было бы другими. Видимо, решения здесь принимают не следователи и не их руководители, а кто-то другой, кто не имеет отношения к расследованию данного дела. Этим и объясняются все эти нарушения, которые даже к праву не имеют отношения и видны невооружённым взглядом. Искусственно сделали так, что фигуранты дела так долго содержатся под стражей. Это бутафория", - цитирует Бушманова "Чемпионат"
"Фактически следствие по делу завершено, но юридически пока нет. Предполагаю, что на следующей неделе потерпевшим объявят об окончании следствия. Можно рассчитывать, что уже в январе прокурор будет решать, направлять дело в суд или возвращать следствию.
К сожалению, у нас в стране отсутствует процессуальная независимость следствия как независимого органа, а суд избегает пользоваться своими функциями судебного контроля. Фактически суд идёт на поводу органов следствия, не желая вникать в обстоятельства, связанные с нарушениями в данном расследовании. Даже прокуратура их установила, а суд не обращает внимания. Это не только в этом деле – последние годы это уже сложившаяся негласная традиция, когда одна организация негласно поддерживает другую, хотя должно быть разделение. Следствие обманывает и суд, и других участников процесса.
У нас не осталось следователей, которые способны на принятие самостоятельных процессуальных решений, ничего не боясь. Таких следователей нет, я их не вижу. Если бы над этим делом работал самостоятельный и независимый следователь, который бы смотрел только на требования закона, то и квалификация была бы другой, и направление расследования тоже было бы другими. Видимо, решения здесь принимают не следователи и не их руководители, а кто-то другой, кто не имеет отношения к расследованию данного дела. Этим и объясняются все эти нарушения, которые даже к праву не имеют отношения и видны невооружённым взглядом. Искусственно сделали так, что фигуранты дела так долго содержатся под стражей. Это бутафория", - цитирует Бушманова "Чемпионат"
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