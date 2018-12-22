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Леонид Слуцкий: Фернандес - рок Караваева

Главный тренер голландского "Витесса" рассказал, почему правый защитник Вячеслав Караваев так и не смог заиграть в ЦСКА:

– Вы довольны Караваевым?

– Да. Во всем. Он очень сильно прибавил в отборе. Вячеслав всегда очень неплохо действовал в атаке, был агрессивен, вбегал в зоны, делал миллион прострелов. Но с обороной были проблемы. А в этом сезоне все иначе. Хорошо ведет единоборства, очень четко понимает тактические принципы. Добавим к этому высокий уровень физических качеств, ответственности и работоспособности – и станет понятно, почему сегодня Караваев является железным игроком основного состава и одним из игровых лидеров. Не бытовых, а именно игровых.

– В ЦСКА он у вас заиграть не смог.

– Никто не смог бы заиграть, когда у тебя есть Мариу Фернандес. Думаю, это лучший правый латераль за 20 лет в нашем чемпионате, причем с огромным отрывом. Вообще, Мариу – это какой-то рок Караваева. Сначала в клубе, теперь в сборной, - приводит слова Леонида Слуцкого "Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Слуцкий Караваев
Сегодня, 08:12
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#6  Frankenstein   (Сегодня, 10:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Если можно поконкретней, в каком таком дерби

Ты футбол то смотришь петрушка?))Смотри и наслаждайся. My Webpage
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  Lols  Лондон (Сегодня, 10:40)
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Frankenstein,
Если можно поконкретней, в каком таком дерби ваша бездарная макака сажала Марио на жопу, специально пересмотрю. Если не пистапол жду ответа
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 10:17)
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
И лучшие ошибаются. Но Фернандес лучший на своей позиции

Ну да,Головин тоже был якобы лучшим,пока из РПЛ не уехал
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:07)
  • +1
  •  (3)

Frankenstein,
И лучшие ошибаются. Но Фернандес лучший на своей позиции
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 10:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
на данный момент Фернандес пожалуй лучший правый защитник в мире, тут бессмысленно спорить

Антоха в дерби на жопу сажал твоего лучшего защитника в мире,скромнее нужно быть в оценках)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 08:36)
  • 0
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online

на данный момент Фернандес пожалуй лучший правый защитник в мире, тут бессмысленно спорить
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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