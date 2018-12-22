Запись нападения рязанских футболистов на женщину попала в интернет

Канал УМВД Рязани в YouTube опубликовал видеокадры, на которых было зафиксировано нападение Дмитрия Митина и Артёма Надеева на 41-летнюю женщину.Игроки находили в состоянии алкогольного опьянения. Они увидели, как женщина сняла наличными большую сумму денег. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статье "Грабёж".Ранее сообщалось, что футболисты напали на предпринимательницу в ночь на 18 декабря. Молодые люди избили женщину, отобрали у неё телефон и 36 тыс. рублей. Суд уже избрал для них меру пресечения. Одного из фигурантов дела отправили на два месяца в СИЗО, а другой проведёт такой же срок под домашним арестом.21-летний Митин является воспитанником клуба "Рязань", который выступает в ПФЛ. В этом сезоне он принял участие в трёх матчах за клуб. 18-летний Надеев выступал в молодёжной команде "Рязани" и привлекался к товарищеским матчам с основным составом команды.