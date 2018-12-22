"Зенит" хочет вернуть Скопинцева

По информации Sport24, питерский клуб рассматривает возможность возвращения молодого крайнего защитника, который прежде выступал за молодёжную команду "Зенита". Переговоры с "Ростовом" ещё не начинались.Контракт Дмитрия с "Ростовом" рассчитан до 2023 года.В 15 матчах РПЛ футболист сделал 2 голевые передачи.