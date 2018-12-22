Новости партнеров

"Зенит" хочет вернуть Скопинцева

По информации Sport24, питерский клуб рассматривает возможность возвращения молодого крайнего защитника, который прежде выступал за молодёжную команду "Зенита". Переговоры с "Ростовом" ещё не начинались.

Контракт Дмитрия с "Ростовом" рассчитан до 2023 года.

В 15 матчах РПЛ футболист сделал 2 голевые передачи.
Теги: Скопинцев Зенит Ростов
Сегодня, 09:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Frankenstein   (Сегодня, 10:01)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничему жизнь не учит болотных))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  TaZ  Воронеж (Сегодня, 09:45)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Опять шлак всякий собирают
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.