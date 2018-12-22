"Рубин" может начать следующий сезон на стадионе "Центральный"

Как сообщает издание "Бизнес Online", казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на какое-то время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".Возможный переезд связан с проведением церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.Первенство пройдет в Казани с 22 по 27 августа, но стадион могут забрать на подготовку вовсе с 1 июля. Предполагается, что "Рубин" сможет вернуться на свой недавно построенный стадион лишь в начале сентября.