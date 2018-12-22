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Роман Бабаев: вопрос с выкупом Бекао решен на 99 процентов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что вопрос о долгосрочным контракте с центральным защитником Бекао практически решён:

– Решен ли вопрос выкупом прав на Бекао?

– Да, на 99 процентов. Остались детали. Думаю, ничто не сможет нам помещать подписать долгосрочный контракт с бразильцем,- приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бекао Бабаев
Сегодня, 11:30
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#4  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:51)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Норм, еще бы Влашича подписать....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 13:28)
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ноунейм из Бразилии, который в основу своего клуба не проходил становится одним из лучших защей в РПЛ, в очередной раз селекция шикарно работает
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 12:01)
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть!
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 11:53)
  • +8
  •  (10)

И это правильно!
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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