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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент: предложений от "Зенита" или "Краснодара" по Ингасону не поступало
Официальный представитель защитника "Ростова" Сверрира Ингасона Бьярки Гуннлаугссон прокомментировал информацию о том, что к 25-летнему игроку сборной Исландии проявляют интерес "Зенит" и "Краснодар".
"Ростов" потребует за Ингасона около 3 миллионов евро.
"Зенит" и "Краснодар"? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону. Однако как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с "Ростовом", то с другим клубом. Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции", - сказал Гунллаугссон.
"Невские новости"
"Ростов" потребует за Ингасона около 3 миллионов евро.
"Зенит" и "Краснодар"? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону. Однако как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с "Ростовом", то с другим клубом. Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции", - сказал Гунллаугссон.
"Невские новости"
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