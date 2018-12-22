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Агент: предложений от "Зенита" или "Краснодара" по Ингасону не поступало

Официальный представитель защитника "Ростова" Сверрира Ингасона Бьярки Гуннлаугссон прокомментировал информацию о том, что к 25-летнему игроку сборной Исландии проявляют интерес "Зенит" и "Краснодар".

"Ростов" потребует за Ингасона около 3 миллионов евро.

"Зенит" и "Краснодар"? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону. Однако как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с "Ростовом", то с другим клубом. Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции", - сказал Гунллаугссон.

"Невские новости"
Теги: Ингасон Зенит Краснодар
Сегодня, 14:09
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 15:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ничему история с Новосельцевым и Мевлей не учит.Игроки Ростова это шлак под автобус и трех центральных.Только и всего.Мастерства играть в два центральных,скорости и отбора у них просто нет.Это очередной шлак если правда,который усилить команду-претендент на титул не в состоянии.С тем же успехом можно всяких паспортистов скупать типа Зайцева-Белорукова.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 14:37)
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3 млн всего? А сколько в чемодане занесут?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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