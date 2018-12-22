Агент: предложений от "Зенита" или "Краснодара" по Ингасону не поступало

Официальный представитель защитника "Ростова" Сверрира Ингасона Бьярки Гуннлаугссон прокомментировал информацию о том, что к 25-летнему игроку сборной Исландии проявляют интерес "Зенит" и "Краснодар"."Ростов" потребует за Ингасона около 3 миллионов евро."Зенит" и "Краснодар"? Ингасон очень счастлив в Ростове-на-Дону. Однако как и любой футболист, он хотел бы выступать в еврокубках и выигрывать трофеи. Если не с "Ростовом", то с другим клубом. Ему нравится Россия, но на данный момент нет никаких предложений или переговоров. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто спекуляции", - сказал Гунллаугссон.