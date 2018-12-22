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Роман Бабаев: в ЦСКА рады отсутствием предложений по Чалову

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию об интересе к нападающему Федору Чалову со стороны иностранных клубов.

"Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады. Нам бы не хотелось сейчас с кем-то расставаться, хотя я понимаю, что в футболе может произойти всякое", - сказал Бабаев.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Чалов
Сегодня, 14:28
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#5  golden Axe   (Сегодня, 16:38)
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«Спартак»
даже Монако не хочет брать очередную пустышку)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#4  maradona72  Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:12)
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online

Все уже очкуют покупать у ишак клуба игроков. На выходе 100% шлак футбола. Слишком далеко назад не будет оглядываться, достаточно примера футбольного мусора в виде Головина.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 15:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер рад что нет предложений?Мы "верим" конечно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 15:07)
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Болеет за:
«Терек»
Перепутать дательный и творительный падежи в заголовке новости это верх пилотажа российской спортивной журналистики))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:42)
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online
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«Зенит»
На сколько еще хватит бедного, разодранного на цитатки Бабаева?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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