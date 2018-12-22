"Спартак" собирается расстаться с шестью игроками

"Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует отпустить шестерых игроков. Речь идёт о Романе Ерёменко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артёме Тимофееве.Решение о расставании с Ерёменко было принято на недавнем совете директоров клуба. Это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что "Спартак" не рассчитывает на итальянца. Однако, московский клуб все-таки не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.Что касается Тимофеева, "Спартак" не планирует продавать 24-летнего футболиста, но рассматривает вариант с арендой.