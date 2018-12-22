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"Спартак" собирается расстаться с шестью игроками

"Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует отпустить шестерых игроков. Речь идёт о Романе Ерёменко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артёме Тимофееве.

Решение о расставании с Ерёменко было принято на недавнем совете директоров клуба. Это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что "Спартак" не рассчитывает на итальянца. Однако, московский клуб все-таки не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.

Что касается Тимофеева, "Спартак" не планирует продавать 24-летнего футболиста, но рассматривает вариант с арендой.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 15:02
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#10  zenit47  СПБ (Сегодня, 16:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Опять бесплатно всех раздадут
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 16:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Как же без Ананидзе,легенде лазарета?Кто же еще до пенсии в команде будет числиться?Печалька прямо.Сколько лет на халяву деньги получал,думал уже и пенсия недалеко.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 16:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
По Ташаеву чё то молчок --- а он основа лавочной дружины --очень прибавил за это время ---можно сказать - мастер сидячего положения

Переживаешь? А за Зобнина? Вот уйдёт зимой Зоба в Боруссию - помрёшь ведь от тоски.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 16:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Цитата: Spartacus1971
Ну ему толком и не давал играть Каррера,надеюсь весной заиграет.И вот ещё что,лучше быть лавочником у нас,чем в основе у вас,чуешь разницу?

Думаю, что и сам Ташаев уже в этом сомневается. wink В "Динамо" он был кандидатом в сборную и одним из самых ярких молодых игроков чемпионата. А кто он сейчас?


Кто он сейчас,Ташаев вроде.Одно делать играть у вас или у ментов,другое дело у нас,это большая разница.У нас постоянное давление со всех сторон.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну ему толком и не давал играть Каррера,надеюсь весной заиграет.И вот ещё что,лучше быть лавочником у нас,чем в основе у вас,чуешь разницу?

Думаю, что и сам Ташаев уже в этом сомневается. wink В "Динамо" он был кандидатом в сборную и одним из самых ярких молодых игроков чемпионата. А кто он сейчас?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
По Ташаеву чё то молчок --- а он основа лавочной дружины --очень прибавил за это время ---можно сказать - мастер сидячего положения

мусорки мусором исходят!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 16:03)
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Болеет за:
«Зенит»
распродажа протухшей свинины...точней - в мусорное ведро эту просрочку


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 15:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
По Ташаеву чё то молчок --- а он основа лавочной дружины --очень прибавил за это время ---можно сказать - мастер сидячего положения


Ну ему толком и не давал играть Каррера,надеюсь весной заиграет.И вот ещё что,лучше быть лавочником у нас,чем в основе у вас,чуешь разницу?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:46)
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Болеет за:
«Динамо» М
По Ташаеву чё то молчок --- а он основа лавочной дружины --очень прибавил за это время ---можно сказать - мастер сидячего положения


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 15:25)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я согласен,кто напишет про Глушакова и Комбарова,пускай не забывают про русский лимит и про подмены на случай травм,они ещё пригодятся.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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