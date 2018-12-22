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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак" собирается расстаться с шестью игроками
"Спартак" во время зимнего трансферного окна планирует отпустить шестерых игроков. Речь идёт о Романе Ерёменко, Александре Самедове, Сальваторе Боккетти, Ивелине Попове, Джано Ананидзе и Артёме Тимофееве.
Решение о расставании с Ерёменко было принято на недавнем совете директоров клуба. Это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что "Спартак" не рассчитывает на итальянца. Однако, московский клуб все-таки не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.
Что касается Тимофеева, "Спартак" не планирует продавать 24-летнего футболиста, но рассматривает вариант с арендой.
"Чемпионат.сом"
Решение о расставании с Ерёменко было принято на недавнем совете директоров клуба. Это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года.
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Боккетти, сегодня подчеркнул, что Сальваторе не получал уведомления, что "Спартак" не рассчитывает на итальянца. Однако, московский клуб все-таки не рассчитывает в весенней части сезона на Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока.
Что касается Тимофеева, "Спартак" не планирует продавать 24-летнего футболиста, но рассматривает вариант с арендой.
"Чемпионат.сом"
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