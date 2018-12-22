Артем Тимофеев близок к переходу в "Крылья Советов" на правах аренды

"Спартак" ведёт переговоры с "Крыльями Советов" о переходе полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева в стан самарцев на правах аренды. Клубы должны достигнуть договорённости на следующей неделе.24-летний футболист нуждается в регулярной игровой практике, и красно-белые готовы опустить хавбека в аренду до конца сезона. "Крылья Советов", в свою очередь, рассчитывают укрепить середину поля. Самарская команда забила только 10 голов и пропустила 22 мяча в 16 матчах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Подопечные Миодрага Божовича занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны.В этом сезоне Тимофеев провёл 7 матчей (1 - в стартовом составе) в чемпионате России, отметившись 1 голом. Кроме того, в его активе 4 игры в Лиге Европы, 1 - в квалификационном раунде Лиги чемпионов и 3 - в Кубке России.