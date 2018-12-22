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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фанат "Спартака" Голунов: поход Глушакова к Малахову - это позор для всех нас!
Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" (1:2), рассказал о 10 днях, проведённых в спецприёмнике, а также назвал позором поход капитана красно-белых Дениса Глушакова на шоу Андрея Малахова.
"Начальник спецприёмника говорит мне: так это ты к Глушакову выбежал? Красавец! Нечего таким людям в команде делать. Отсидел нормально, как в санатории. Это ж не "Бутырка".
Глушаков играет хуже некуда. Даже 1/100 не показывает от своей прошлой игры. Вы знаете, что он к Малахову пошёл на шоу? Это же позор для всех нас! Нас "кони" зачмырят. После такого зашквара он в команде не останется. Думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее", - цитирует "телеканал 360".
"Начальник спецприёмника говорит мне: так это ты к Глушакову выбежал? Красавец! Нечего таким людям в команде делать. Отсидел нормально, как в санатории. Это ж не "Бутырка".
Глушаков играет хуже некуда. Даже 1/100 не показывает от своей прошлой игры. Вы знаете, что он к Малахову пошёл на шоу? Это же позор для всех нас! Нас "кони" зачмырят. После такого зашквара он в команде не останется. Думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее", - цитирует "телеканал 360".
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