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Фанат "Спартака" Голунов: поход Глушакова к Малахову - это позор для всех нас!

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов, выбежавший на поле во время матча Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" (1:2), рассказал о 10 днях, проведённых в спецприёмнике, а также назвал позором поход капитана красно-белых Дениса Глушакова на шоу Андрея Малахова.

"Начальник спецприёмника говорит мне: так это ты к Глушакову выбежал? Красавец! Нечего таким людям в команде делать. Отсидел нормально, как в санатории. Это ж не "Бутырка".

Глушаков играет хуже некуда. Даже 1/100 не показывает от своей прошлой игры. Вы знаете, что он к Малахову пошёл на шоу? Это же позор для всех нас! Нас "кони" зачмырят. После такого зашквара он в команде не останется. Думаю, не просто выбегать будут на поле, а что-то и порадикальнее", - цитирует "телеканал 360".
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 16:35
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(5)
#11  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Он там был?Глущаков доказал свою попсовую сущность.Стыд и срам.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#10  XERX  - (Сегодня, 18:24)
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Болеет за:
«Спартак»
позор для всех нас такие "болелы" как ты!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:55)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: cska1971
Как любит выражаться Кутарба: "Ясли"... ))))))

smile Кутарба еше и сосет прилично.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 17:43)
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Болеет за:
ЦСКА
Кто только у нас не зашкваривался... и всех прощали со временем.
Уж на что Шава лопухнуля при камере, и то рассматривался кандидатом в сборную 2018. Дзюбу одного достаточно вспомнить , а теперь герой необъяной.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 17:33)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А Глушаков не так прост, знает, что подавляющая часть поклонников Малахова, это спартаковцы, решил пойти на примирение к их кумиру, а Голунов, видать, приревновал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  brysy  москва (Сегодня, 17:30)
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Позор для всех нас, таких-же дибилков, с таким-же полупроцентным мозгом, которых даже не пускают учиться а ПТУ, а уж решать кто и как играет, будет тренер и владелец клуба, но никак не горстка быдлятины, вроде него.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#5  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:16)
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Цитата: Сибирячок
Цитата: ljubljana
"жкфумтждктлсд"

С твоим ником только так и писать

ну если ты не знаешь что такое Любляна - это просто провал.хотя в вас, девушка, я не сомневался
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:14)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
"жкфумтждктлсд"

С твоим ником только так и писать
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:00)
  • +1
  •  (5)

Цитата: cska1971
Как любит выражаться Кутарба: "Ясли"... ))))))

как любит выражаться сосарба"жкфумтждктлсд"
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  guyfox18  Москва (Сегодня, 17:00)
  • +1
  •  (3)

Вы - Дом 2. Скоро в депутаты. Или клипы в стрингах
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 16:41)
  • -2
  •  (8)

Как любит выражаться Кутарба: "Ясли"... ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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