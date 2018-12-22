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Роман Бабаев: дорога в ЦСКА для Романа Ерёменко закрыта
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что возвращение в клуб полузащитника Романа Ерёменко, ныне выступающего в "Спартаке", практически исключено.
Функционер считает, что такой трансферный ход не поняли бы болельщики "армейцев".
"Сейчас у Ерёменко более сложная ситуация, чем полгода назад, когда имелся большой выбор среди российских клубов. Надеюсь, он выкарабкается и продолжит играть в футбол. Закрыта ли ему дорога в ЦСКА? На данный момент - да, закрыта. После того что случилось, это практически исключено. Мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса", - приводит слова Бабаева "Спорт-экспресс".
Ерёменко выступал за ЦСКА с 2014 года. В 2016-м он был пойман на употреблении кокаина, из-за чего получил длительную дисквалификацию. В августе 2018 года Роман перешёл в "Спартак", а в октябре дебютировал в составе красно-белых, впервые появившись на поле после дисквалификации.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Роман принял участие в четырёх матчах (один - в основе). Ранее стало известно, что "Спартак", скорее всего, расстанется с 31-летним футболистом уже зимой. Вероятность продления контракта с ним на данный момент крайне низка. В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября.
Функционер считает, что такой трансферный ход не поняли бы болельщики "армейцев".
"Сейчас у Ерёменко более сложная ситуация, чем полгода назад, когда имелся большой выбор среди российских клубов. Надеюсь, он выкарабкается и продолжит играть в футбол. Закрыта ли ему дорога в ЦСКА? На данный момент - да, закрыта. После того что случилось, это практически исключено. Мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса", - приводит слова Бабаева "Спорт-экспресс".
Ерёменко выступал за ЦСКА с 2014 года. В 2016-м он был пойман на употреблении кокаина, из-за чего получил длительную дисквалификацию. В августе 2018 года Роман перешёл в "Спартак", а в октябре дебютировал в составе красно-белых, впервые появившись на поле после дисквалификации.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Роман принял участие в четырёх матчах (один - в основе). Ранее стало известно, что "Спартак", скорее всего, расстанется с 31-летним футболистом уже зимой. Вероятность продления контракта с ним на данный момент крайне низка. В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября.
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