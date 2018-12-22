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Матиас Краневиттер: моя идея состоит в том, чтобы покинуть "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал о желании покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

"Моя идея состоит в том, чтобы покинуть "Зенит". Я редко выхожу на поле, а я хочу играть в сборной Аргентины. Посмотрим, что будет дальше. Я пока не говорил со своим агентом, но в скором времени сделаю это", - цитирует Краневиттера IAM Noticias.
Теги: Краневиттер Зенит
Сегодня, 17:30
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(5)
#13  Сибирячок   (Сегодня, 19:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот мерзкий клуб не может игроков удержать даже огромными зарплатами.

Цитата: Blessing
Даже удивительно, что этот игрок был у Семионе, видать, как и у нас, аргентиносы навариваются на трансферах.

Мадам, не надо здесь разговоров о Симеоне. Ваш говноклуб остопиздел всем. Даже деньгами.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Надо поддержать его идею... smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#11  Медведь Русский   (Сегодня, 18:36)
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online

Цитата: XERX
долго доходило до паренька!!!
это же топь,тресина,не так то просто выбраться из болота,оч много там совсем сгинуло!!!

так купите его себе, раз такие умные. а там и посмотрим как будет у вас феерить и попадет в основной состав сборной Аргентины с их то конкуренцией в полузащите
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#10  XERX  - (Сегодня, 18:32)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
долго доходило до паренька!!!
это же топь,тресина,не так то просто выбраться из болота,оч много там совсем сгинуло!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#9  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:23)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
из Зенита сложно попасть в сборную
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 18:22)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Даже удивительно, что этот игрок был у Семионе, видать, как и у нас, аргентиносы навариваются на трансферах.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  следующий   (Сегодня, 18:16)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
а я хочу играть в сборной Аргентины

А кто мешает?
Игра за сборную зависит от игры за клуб. За Зенит он не играет. Можно подумать, что если он будет неиграть за Интер или Атлетико, его вызовут в сборную.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#6  tiki  Москва (Сегодня, 18:07)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: tiki
в питере есть все условия расти...

в материальном плане..

ну я чисто в спортивном плане говорю) ведь там поля шикарные.стадик шикарный.тренера тоже вроде как из лучших (я про тренеров в целом)
вполне может расти.все условия
ну или его в ЦСКА.хоть он не сильно то нужен, но Гончаренко ему явну дикий пинок бы отвесил что бы бегал
*да и зп у нас иные


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#5  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:01)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Прекрасная идея!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:57)
  • -2
  •  (12)

Цитата: tiki
в питере есть все условия расти...

в материальном плане..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  Шмайхель   (Сегодня, 17:55)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матиас Краневиттер: моя идея состоит в том, чтобы покинуть "Зенит"
Идея , прямо скажем , гениальная ..))) Вопрос в том , что ты надеялся получить в той дыре, кроме бабла?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 17:53)
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA085
пару лет назад был самым перспективным молодым игроком Аргентины

все в его руках. хотел бы - и в нашем чемпе был бы лучшим
вопрос или амбиции или деньги
в питере есть все условия расти...значит слаб морально


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 17:50)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
пару лет назад был самым перспективным молодым игроком Аргентины
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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