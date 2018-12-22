Матиас Краневиттер: моя идея состоит в том, чтобы покинуть "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал о желании покинуть клуб из Санкт-Петербурга."Моя идея состоит в том, чтобы покинуть "Зенит". Я редко выхожу на поле, а я хочу играть в сборной Аргентины. Посмотрим, что будет дальше. Я пока не говорил со своим агентом, но в скором времени сделаю это", - цитирует Краневиттера IAM Noticias.