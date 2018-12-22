Анзор Кавазашвили: Комбарова из "Спартака" не отпускал бы

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, согласно которой руководство красно-белых известило защитника Сальваторе Боккетти, хавбеков Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что на них не рассчитывают, и они вправе подыскивать себе новые клубы.– Эти ребята сделали для команды все, что было в их силах, особенно Самедов. Александр в своем возрасте уже немного тяжеловат для основы. Что касается Попова, то болгарин изначально не подходил для спартаковской игры, несмотря на то, что это техничный парень. Думаю, если он уйдет, то в обиде на "Спартак" быть не должен. Пусть ищет себе лучшие условия и команду, где станут ставить его в основной состав.– Если бы итальянец подходил по всем параметрам, "Спартак" столько не пропускал бы. А вот Джано мне очень жаль. Это очень талантливый исполнитель, техничный, умеющий вести игру, но очень слабый физически. Его нельзя весь сезон выпускать в основное – не выдерживает. Красно-белым на этом месте нужен работоспособный футболист с хорошей техникой, лидер, потому что полузащита – это двигатель. А у Джано этого нет. Одно время Глушаков выполнял эту функцию – жаль, что сдал в последнее время.– Комбаров – заводила. Он нужен команде. То, чему его учили в ДЮСШ, Дмитрий выполняет за счет умений и старания. Но у него что есть, то и есть. Лучше он н когда не будет. Но я его не отпускал бы. Это "движок", такой всегда пригодится.