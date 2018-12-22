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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Виктор Гончаренко: ЦСКА растерял много очков в августе, но затем мы набрали ход
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда растеряла много очков в августе.
41-летний специалист был признан лучшим тренером Белоруссии в 2018 году.
- У нас ушла группа людей, которая составляла костяк в течение 10 лет. Они вместе пришли и вместе ушли, кроме Акинфеева. Мы думали, как их заменить. Было много сомнений. У нас не было паники, а была напряженная работа. Мы пересмотрели много футболистов. Все, что получилось, - это плод работы селекционного отдела, Романа Бабаева и тренерского штаба", - цитирует Гончаренко "АБФФ".
41-летний специалист был признан лучшим тренером Белоруссии в 2018 году.
- У нас ушла группа людей, которая составляла костяк в течение 10 лет. Они вместе пришли и вместе ушли, кроме Акинфеева. Мы думали, как их заменить. Было много сомнений. У нас не было паники, а была напряженная работа. Мы пересмотрели много футболистов. Все, что получилось, - это плод работы селекционного отдела, Романа Бабаева и тренерского штаба", - цитирует Гончаренко "АБФФ".
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