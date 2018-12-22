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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из "Спартака"
Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянского игрока из московской команды.
Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" уведомило Боккетти, а также Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что игрокам следует начать поиски новых команд уже в январе 2019 года.
"Информация, согласно которой "Спартак" уведомил Боккетти и ещё троих игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности", - цитирует Д'Амико "Чемпионат".
Текущее соглашение "Спартака" с Боккетти рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне итальянский защитник провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" уведомило Боккетти, а также Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что игрокам следует начать поиски новых команд уже в январе 2019 года.
"Информация, согласно которой "Спартак" уведомил Боккетти и ещё троих игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности", - цитирует Д'Амико "Чемпионат".
Текущее соглашение "Спартака" с Боккетти рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне итальянский защитник провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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