Новости партнеров

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из "Спартака"

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном уходе итальянского игрока из московской команды.

Ранее появилась информация, что руководство "Спартака" уведомило Боккетти, а также Джано Ананидзе, Ивелина Попова и Александра Самедова, что игрокам следует начать поиски новых команд уже в январе 2019 года.

"Информация, согласно которой "Спартак" уведомил Боккетти и ещё троих игроков команды, что не заинтересован в них, не соответствует действительности", - цитирует Д'Амико "Чемпионат".

Текущее соглашение "Спартака" с Боккетти рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне итальянский защитник провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Теги: Бокетти Спартак
Сегодня, 21:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (1)

Ждем теперь от "источника в руководстве" опровержения этого опровержения.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 21:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже опровергли это опровержение. Слова Д'Амико не соответствуют действительности


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.