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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Экс-тренеру "Зенита" предлагают €8 млн
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить аравийский "Аль-Наср".
По данным A Bola, 41-летнему специалисту предлагают контракт с годовой зарплатой в размере €8 миллионов. Ранее клубу отказал бывший главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим.
Кроме "Зенита" Виллаш-Боаш возглавлял португальский "Порту", лондонские "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также китайский "Шанхай СИПГ".
"Аль-Наср" после 14 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Аль-Хилаля". За клуб выступают экс-полузащитник "Зенита" Жулиану и бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса.
"Газета.ру"
По данным A Bola, 41-летнему специалисту предлагают контракт с годовой зарплатой в размере €8 миллионов. Ранее клубу отказал бывший главный тренер французского "Монако" Леонарду Жардим.
Кроме "Зенита" Виллаш-Боаш возглавлял португальский "Порту", лондонские "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также китайский "Шанхай СИПГ".
"Аль-Наср" после 14 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от "Аль-Хилаля". За клуб выступают экс-полузащитник "Зенита" Жулиану и бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса.
"Газета.ру"
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