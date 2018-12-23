Бывший футболист "Зенита" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и нынешний игрок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Bristol Live.По информации источника, бельгиец попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", которым на данный момент руководит Уле-Гуннар Сульшер. Примечательно, что хавбека рассматривал также бывший наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью.Трансфер футболиста оценивается в €40 млн. Его контракт с "Боруссией" истекает летом 2022 года.