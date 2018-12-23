Новости партнеров

Бывший футболист "Зенита" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и нынешний игрок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Bristol Live.

По информации источника, бельгиец попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", которым на данный момент руководит Уле-Гуннар Сульшер. Примечательно, что хавбека рассматривал также бывший наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Трансфер футболиста оценивается в €40 млн. Его контракт с "Боруссией" истекает летом 2022 года.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Манчестер Юнайтед Витсель
Сегодня, 12:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:51)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
епсель мопсель


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  AndNow60  Карелия (Сегодня, 13:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
РФПЛ может гордиться тем, что в ней играл Витсель!


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:04)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего удивительного. Прекрасный полузащитник.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.