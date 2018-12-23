"Спартак" покинет группа футболистов. Каким клубам они пригодятся?

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Фото: mtv.fi
Роман Ерёменко
Карма все-таки работает. Предав ЦСКА, Еременко перебрался к их главным соперникам, но так и не сумел закрепиться в составе: два года без футбола из-за дисквалификации более, чем ощутимо сказались на уровне игрока.
С другой стороны, нельзя сказать, что Еременко стопроцентно не подходит москвичам. Периодически, когда ему давали шанс, Роман оказывался очень даже к месту. Видимо, на решение повлияла травма, беспокоившая Еременко этой осенью. Не было бы её, у финна, возможно, была бы возможность остаться.
В ЦСКА Еременко вряд ли вернется, об этом уже сказал генеральный директор клуба Роман Бабаев. Он мог бы пригодиться "Краснодару", но Галицкий радеет за честь своего детища. "Зениту" вряд ли нужен такой футболист, учитывая, что с командой делает Семак.
Неплохим вариантом остается "Локомотив". У "железнодорожников" регулярно возникают проблемы с позиционной атакой, Фернандеш уже не тащит, да и не особо хочет играть в России. Еременко мог бы помочь с этим.
Ну и всегда есть вариант с "Рубином". И оттуда Роман ушёл некрасиво, но в Казани болельщикам ни до чего нет дела, а руководство может пойти на такой шаг, учитывая проблемы с деньгами и невозможностью проведения трансферов.
Александр Самедов
Самедов окончательно превратился в игрока скамейки, на поле он практически не выходит. Так что информация насчет его отчисления выглядит достоверной.
Правый полузащитник уже в солидном возрасте, так что вряд ли ему стоит надеяться на хороший контракт. В любой клуб - если он вообще будет - Самедов поедет заканчивать. Правда, громыхнуть сезон-другой ему еще, вероятно, по силам.
Но на топов надеяться нечего. Ни "Зениту", ни ЦСКА, ни "Локо" Самедов не нужен. Вероятнее всего, Александр вернется в "Динамо" или же поедет смотреть Россию - куда-нибудь, например, в Тулу. Российский паспорт обеспечит его неплохими условиями.
Сальваторе Боккетти
Итальянский защитник вскоре будет просто не нужен. Кононов предпочитает играть в четыре защитника, схема с тремя центральными претит его идеологическим принципам. А у "Спартака" и так есть молодые Джикия и Кутепов, которые будут расти ещё много лет, вскоре восстановится после "крестов" Жиго.
У Боккетти очень хороший контракт - держать такого игрока на экстренный случай просто нет смысла. С этой ролью куда лучше справится кто-нибудь из молодежи. Тем более - паспорт. Лишняя разгрузка лимита никогда не бывает лишней.
В России Боккетти вряд ли кому-то понадобится. Можно было бы сосватать его в "Краснодар", но там сложная ситуация с лимитом на легионеров, свое время не всегда получает даже потрясающий Рамирес.
Ивелин Попов
Сложно представить болгарина в одной из ведущих наших команд. Теперь уже надо признать, то уровень Попова не настолько высок, как этого ждали. Ему идеально подойдет коллектив скромнее, но с претензией на еврокубки. Например, тот же "Рубин", в котором он не так давно здорово играл в аренде.
Либо команда подобного калибра, либо Попов будет возвращаться на родину.
Джано Ананидзе
Сложно решить, кто из клубов решится подписать настолько хрустального игрока. Это ведь даже не Дзагоев, который вылетает на две недели - месяц. Джано обычно лечится гораздо дольше.
Талант у Ананидзе есть, но использовать его пока не получается. В командах ниже классом (а выше никто не возьмет) ему будет еще тяжелее. Вполне вероятно, что Джано попробует сменить чемпионат.
Артем Тимофеев
Молодого полузащитника, не воспользовавшегося рядом возможностей в этом сезоне, хотят отправить в аренду, а не продать. И здесь вряд ли нужна какая-то конкретика: россиянину подойдет любая команда ниже 8 строчки. Все, что нужно Тимофееву, - регулярно играть и набираться опыта. Это вполне можно устроить в "Крыльях" (про интерес Самары было даже официальное подтверждение от Александра Шикунова), "Арсенале", "Уфе" или где-нибудь еще.
Так было не один раз, что молодые "спартаковцы" раскрывались именно в арендах. Тимофееву это наверняка пойдет на пользу - спокойно привыкнуть к игре без сумасшедшего давления фанатской секты.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: spartakolog.ru
Фото: mtv.fi
Роман Ерёменко
Карма все-таки работает. Предав ЦСКА, Еременко перебрался к их главным соперникам, но так и не сумел закрепиться в составе: два года без футбола из-за дисквалификации более, чем ощутимо сказались на уровне игрока.
С другой стороны, нельзя сказать, что Еременко стопроцентно не подходит москвичам. Периодически, когда ему давали шанс, Роман оказывался очень даже к месту. Видимо, на решение повлияла травма, беспокоившая Еременко этой осенью. Не было бы её, у финна, возможно, была бы возможность остаться.
В ЦСКА Еременко вряд ли вернется, об этом уже сказал генеральный директор клуба Роман Бабаев. Он мог бы пригодиться "Краснодару", но Галицкий радеет за честь своего детища. "Зениту" вряд ли нужен такой футболист, учитывая, что с командой делает Семак.
Неплохим вариантом остается "Локомотив". У "железнодорожников" регулярно возникают проблемы с позиционной атакой, Фернандеш уже не тащит, да и не особо хочет играть в России. Еременко мог бы помочь с этим.
Ну и всегда есть вариант с "Рубином". И оттуда Роман ушёл некрасиво, но в Казани болельщикам ни до чего нет дела, а руководство может пойти на такой шаг, учитывая проблемы с деньгами и невозможностью проведения трансферов.
Александр Самедов
Самедов окончательно превратился в игрока скамейки, на поле он практически не выходит. Так что информация насчет его отчисления выглядит достоверной.
Правый полузащитник уже в солидном возрасте, так что вряд ли ему стоит надеяться на хороший контракт. В любой клуб - если он вообще будет - Самедов поедет заканчивать. Правда, громыхнуть сезон-другой ему еще, вероятно, по силам.
Но на топов надеяться нечего. Ни "Зениту", ни ЦСКА, ни "Локо" Самедов не нужен. Вероятнее всего, Александр вернется в "Динамо" или же поедет смотреть Россию - куда-нибудь, например, в Тулу. Российский паспорт обеспечит его неплохими условиями.
Сальваторе Боккетти
Итальянский защитник вскоре будет просто не нужен. Кононов предпочитает играть в четыре защитника, схема с тремя центральными претит его идеологическим принципам. А у "Спартака" и так есть молодые Джикия и Кутепов, которые будут расти ещё много лет, вскоре восстановится после "крестов" Жиго.
У Боккетти очень хороший контракт - держать такого игрока на экстренный случай просто нет смысла. С этой ролью куда лучше справится кто-нибудь из молодежи. Тем более - паспорт. Лишняя разгрузка лимита никогда не бывает лишней.
В России Боккетти вряд ли кому-то понадобится. Можно было бы сосватать его в "Краснодар", но там сложная ситуация с лимитом на легионеров, свое время не всегда получает даже потрясающий Рамирес.
Ивелин Попов
Сложно представить болгарина в одной из ведущих наших команд. Теперь уже надо признать, то уровень Попова не настолько высок, как этого ждали. Ему идеально подойдет коллектив скромнее, но с претензией на еврокубки. Например, тот же "Рубин", в котором он не так давно здорово играл в аренде.
Либо команда подобного калибра, либо Попов будет возвращаться на родину.
Джано Ананидзе
Сложно решить, кто из клубов решится подписать настолько хрустального игрока. Это ведь даже не Дзагоев, который вылетает на две недели - месяц. Джано обычно лечится гораздо дольше.
Талант у Ананидзе есть, но использовать его пока не получается. В командах ниже классом (а выше никто не возьмет) ему будет еще тяжелее. Вполне вероятно, что Джано попробует сменить чемпионат.
Артем Тимофеев
Молодого полузащитника, не воспользовавшегося рядом возможностей в этом сезоне, хотят отправить в аренду, а не продать. И здесь вряд ли нужна какая-то конкретика: россиянину подойдет любая команда ниже 8 строчки. Все, что нужно Тимофееву, - регулярно играть и набираться опыта. Это вполне можно устроить в "Крыльях" (про интерес Самары было даже официальное подтверждение от Александра Шикунова), "Арсенале", "Уфе" или где-нибудь еще.
Так было не один раз, что молодые "спартаковцы" раскрывались именно в арендах. Тимофееву это наверняка пойдет на пользу - спокойно привыкнуть к игре без сумасшедшего давления фанатской секты.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: spartakolog.ru
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