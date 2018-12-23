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Данил Глебов перейдет из "Анжи" в "Ростов"

Полузащитник "Анжи" Данил Глебов в зимнее трансферное окно станет игроком "Ростова".

19-летний футболист начинал карьеру в "Томи" и московском "Локомотиве". За "Анжи" Глебов выступает с 2017 года. В сентябре 2018 года он дебютировал в Премьер-лиге.

В текущем сезоне Глебов провел в чемпионате России восемь матчей, пять раз выйдя в стартовом составе.

Sport24
Теги: Анжи Ростов
Сегодня, 13:10
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