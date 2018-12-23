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Брат Кокорина заявил, что мечтает сыграть в футбол с сотрудниками "Бутырки"

Кирилл Кокорин, являющийся младшим братом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что хотел бы сыграть в футбол с сотрудниками "Бутырки".

"Сразиться на футбольном поле с командой сотрудников - это моя мечта сейчас. Думаете, нам разрешат?", - цитирует Кирилла Кокорина МК.
Теги: Кокорин
Сегодня, 16:08
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#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 17:12)
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После 8 февраля чемпионат начнется,вот и сыграешь отряд на отряд. Пень валуйский.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:29)
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online

Мечты сбываются. Конечно разрешат, пусть не в СИЗО, но на зоне - обязательно.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
самый отмороженный из этой компашки

Такое же говно, как и ты. Как шакал Табаки. Тявкать из-за спин старших товарищей - это всё, на что способны вы оба. Идите на Север....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 16:11)
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online

самый отмороженный из этой компашки
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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