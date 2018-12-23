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Мамаев - о матче с сотрудниками "Бутырки": уговорю Кокорина сыграть в футбол

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО.

"Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, - чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего - уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…", - цитирует Мамаева МК.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:23
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#3  DROOZD  брянск (Сегодня, 17:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Ждем ссылки на трансляцию


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#2  casabl   (Сегодня, 17:14)
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Выставочный матч. Ещё сыграете, 2 года впереди. Судить хозяин будет?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Каблук заговорил. А Алана тебе разрешит, убогий расписной гусь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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