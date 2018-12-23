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Marca включила Артема Дзюбу в топ-100 лучших игроков года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занял 97-место в топе лучших футболистов года по версии Marca.

Дзюба начал 2018 год в аренде в тульском "Арсенале". За туляков он провел 10 матчей, забил 6 голов и вернулся в сборную. На ЧМ-2018 форвард забил три гола в 5 матчах.

В нынешнем сезоне Дзюба отметился 11 голами и 5 передачами.
Теги: Дзюба Зенит Сборная России
Сегодня, 18:06
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#11  Romella  Красноярск (Сегодня, 20:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
пускай дзюба все награды Мира соберет..лишь бы играл в зените
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03)
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Цитата: Кот КБ Матроскин
гей должен сидеть в тюрьме (с)

Депутат Милонов за Спартак? Я так и думал.
P.S. Как питар может ненавидеть геев?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 20:01)
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Абсолютно заслуженно. Отличный сезон выдал.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#8  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:52)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
DMS,

тебя никто не хлопает а просто пер@олят априоре

п.с. гей должен сидеть в тюрьме (с)


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Спартак - без Глушакова (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#7  DMS  Советский союз (Сегодня, 19:38)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Щас поросятки начнут дружно хлопать друг дружку по горящим пуканам. smile
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#6  Седой  Россия (Сегодня, 19:32)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
На первом Заболотный?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:23)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Спартачам: ну вы же сами его просрали! Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Я не фанат Дзюбы, не фанат "Зенита", но вы сделали так, чтобы вас он ненавидел.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  ADonskoi   (Сегодня, 18:46)
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Вот ведь Артемка все-таки несмотря на происки гнусного последнего тренеришки стал великим футболистом в своей стране. И наравне с Акинфеем вытянул Черчесова со сборной в восьмерку ЧМ-18. А то совсем парня сожрали, да спасибо городу герою Туле, отогрели, вывели на уровень, сделали героем футбольной страны. С наступающим Новым Годом всех бедолаг футбола и их бесплатных рабов-фанатов.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 18:31)
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Болеет за:
«Спартак»
это лучше, чем топ-1000


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:25)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:22)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И какая награда за это полагается?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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