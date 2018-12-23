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Адвокат Мамаева: матч с сотрудниками СИЗО? Под Новый год у нас возможно всё

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал информацию об участии его клиента в футбольном матче с сотрудниками СИЗО "Бутырка".

"Мне ничего неизвестно о возможном матче с сотрудниками "Бутырки", в котором может сыграть Мамаев. Но ребята — неосужденные лица, которые могут быть в хозяйственных отрядах. Так что маловероятно, что такое допустят, но у нас всё возможно под Новый год", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".

Напомним, Кокорин вместе с младшим братом, Кириллом, Мамаевым и их другом Александром Протасовицким в настоящий момент пребывают в СИЗО "Бутырка".
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:17
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#2  Barmaley   (Сегодня, 18:27)
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Это будет полный конец карьеры. После такого перерыва в тренировках, они месяц будут в порядок мышцы приводить.Если конечно это не плановый поход на больничку.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А баня будет? А Мамая не отправят по ошибке в Питер вместо Кокоши? Алана тогда окончательно епнется...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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