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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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ОНК: в СИЗО продумывают организацию матча с участием Мамаева и Кокорина
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО.
– Да, матч планируют организовать. Поле, на котором уже играли в футбол, очистят от снега, и игра состоится, – сказала Меркачева. – Они сами выступила с поддержкой этой идеей. Мамаев особенно был за.
– Мамаеву и Кокорину нельзя видеться, пока идет расследование. Получается, этот принцип будет нарушен?
– Все будет зависеть от того, как будет проходить матч. Тем, кто не проходит по одному делу, можно общаться. Сейчас продумывают организацию. Может, Павел будет в одной команде, а Александр – в другой. Мамаев будет набирать команду из других заключенных, это точно. Может быть, сделают так, чтобы команды выходили на поле по очереди. Сначала будет игра с участием Мамаева, потом – с участием Кокорина.
– Известны сроки проведения матча?
– После январских праздников. Ориентировочно – 8-10 января. Сейчас все согласовывается.
– На сам Новый год планируются какие-то мероприятия?
– Нет, все будет как обычно у них происходит.
"Спорт-Экспресс"
– Да, матч планируют организовать. Поле, на котором уже играли в футбол, очистят от снега, и игра состоится, – сказала Меркачева. – Они сами выступила с поддержкой этой идеей. Мамаев особенно был за.
– Мамаеву и Кокорину нельзя видеться, пока идет расследование. Получается, этот принцип будет нарушен?
– Все будет зависеть от того, как будет проходить матч. Тем, кто не проходит по одному делу, можно общаться. Сейчас продумывают организацию. Может, Павел будет в одной команде, а Александр – в другой. Мамаев будет набирать команду из других заключенных, это точно. Может быть, сделают так, чтобы команды выходили на поле по очереди. Сначала будет игра с участием Мамаева, потом – с участием Кокорина.
– Известны сроки проведения матча?
– После январских праздников. Ориентировочно – 8-10 января. Сейчас все согласовывается.
– На сам Новый год планируются какие-то мероприятия?
– Нет, все будет как обычно у них происходит.
"Спорт-Экспресс"
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