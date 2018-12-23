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ОНК: в СИЗО продумывают организацию матча с участием Мамаева и Кокорина

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО.

– Да, матч планируют организовать. Поле, на котором уже играли в футбол, очистят от снега, и игра состоится, – сказала Меркачева. – Они сами выступила с поддержкой этой идеей. Мамаев особенно был за.

– Мамаеву и Кокорину нельзя видеться, пока идет расследование. Получается, этот принцип будет нарушен?

– Все будет зависеть от того, как будет проходить матч. Тем, кто не проходит по одному делу, можно общаться. Сейчас продумывают организацию. Может, Павел будет в одной команде, а Александр – в другой. Мамаев будет набирать команду из других заключенных, это точно. Может быть, сделают так, чтобы команды выходили на поле по очереди. Сначала будет игра с участием Мамаева, потом – с участием Кокорина.

– Известны сроки проведения матча?

– После январских праздников. Ориентировочно – 8-10 января. Сейчас все согласовывается.

– На сам Новый год планируются какие-то мероприятия?

– Нет, все будет как обычно у них происходит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:34
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(1)
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Театр абсурда, б.лять!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:43)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Зачем весь этот пиар? rage
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 18:38)
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Не, лутче в мае, по зелёной травке. Уже на зоне.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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