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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гендиректор "Чертаново": работаем по стадиону, скоро он будет готов
Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал, как проходит реконструкция клубного стадиона.
"Работаем. Трибуны, освещение, устанавливаем новые камеры, усиливаем меры безопасности. Скоро стадион будет готов. Когда нам разрешат на нём выступать, он будет битком, но пока вторую часть чемпионата мы, скорее всего, начнём либо в Домодедово, либо в спортивном городке в "Лужниках".
"Лужники" – единственный стадион, который не имеет своей команды. Конечно, 70 тысяч мы пока не соберём, но 10 тысяч – вполне достижимая цифра. Среди болельщиков разных клубов найдутся люди, которым интересно смотреть, как российские футболисты показывают, что можно хорошо играть молодыми футболистами и без легионеров.
Насколько важно играть именно в Чертаново? Конечно, в ФНЛ важно играть здесь, но если задумываться о большем, то мы понимаем, что этот стадион не потянет. Строительство новой арены – колоссальные деньги, поэтому придётся играть либо на Восточной, либо в "Лужниках", либо в Химках, либо в Раменском. Если мы заработаем повышение в классе и будем играть за пределами района, то, надеюсь, болельщики нас простят", - цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
"Работаем. Трибуны, освещение, устанавливаем новые камеры, усиливаем меры безопасности. Скоро стадион будет готов. Когда нам разрешат на нём выступать, он будет битком, но пока вторую часть чемпионата мы, скорее всего, начнём либо в Домодедово, либо в спортивном городке в "Лужниках".
"Лужники" – единственный стадион, который не имеет своей команды. Конечно, 70 тысяч мы пока не соберём, но 10 тысяч – вполне достижимая цифра. Среди болельщиков разных клубов найдутся люди, которым интересно смотреть, как российские футболисты показывают, что можно хорошо играть молодыми футболистами и без легионеров.
Насколько важно играть именно в Чертаново? Конечно, в ФНЛ важно играть здесь, но если задумываться о большем, то мы понимаем, что этот стадион не потянет. Строительство новой арены – колоссальные деньги, поэтому придётся играть либо на Восточной, либо в "Лужниках", либо в Химках, либо в Раменском. Если мы заработаем повышение в классе и будем играть за пределами района, то, надеюсь, болельщики нас простят", - цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
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