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Бывший врач "Спартака": матч Кокорина и Мамаева в СИЗО будет похож на цирк

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков высказал свое мнение относительно матча Александра Кокорина и Павла Мамаева в Бутырке.

"Я думаю, что этот футбол будет похож на аттракцион и показуху. Поэтому никакого физического напряжения у них быть не должно, наоборот они должны получить эмоциональное расслабление, что пойдет им на пользу. Ребята томятся, рвутся на волю, но закон есть закон. А никакого травматизма я не предвижу, грубо говоря, это будет стоячий футбол. Заключенные сидят в СИЗО, вряд ли у них будет физика на высоком уровне, так что это будет похоже на цирк", - цитирует Василькова Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев Спартак
Вчера, 23:45
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